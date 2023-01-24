Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo antrenmana oğluyla çıktı!

Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen ve Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, kariyerine Brezilya ekiplerinden Fluminense'de devam ediyor.

ANTRENMANA OĞLUYLA ÇIKTI!

Felipe Melo, takımıyla yaptığı antrenmanda oğlu David Melo ile birlikte çalışma fırsatı yakaladı. Fluminense'nin 20 yaş altı takımı, A Takım ile birlikte antrenman yaptı. Burada alt yaş takımında forma giyen Melo'nun oğlu David de yer aldı.

"AĞLAMAYA BAŞLADIK"

"İlk kez bir oğlum benimle birlikte antrenman yapmaya geldi. Bu sabah birlikte antrenman yapacağımızı öğrendiğimizde birbirimize sarıldık ve ağlamaya başladık. Bu bir baba olarak bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Bunu hiç hayal etmemiştim. Bize bu anı sağladığı için Tanrı'ya ve Fluminense'ye minnettarım."



