Galatasaray'ın eski yıldızı Hepatit B oldu! Serge Aurier'e İran'da şok

Galatasaray'da da bir dönem forma giymiş olan Fildişi Sahilli oyuncu Serge Aurier, transfer olduğu İran'da hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Persepolis'te forma giyen Aurier'in saha içindeki yetersiz performansının yanı sıra, İran macerasına sağlık sorunları damga vurdu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Hepatit B oldu! Serge Aurier'e İran'da şok
Burak Kavuncu

Karierine İran Ligi'nde devam eden 33 yaşındaki Serge Aurier belki de hayatının en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Art arda yaşadığı sakatlıklar ve performansının hızlıa düşmesi ile kısa süre içerisinde kendini İran Ligi'nde futbol oynarken bulan Aurier, zor günler geçiriyor.

HEPATİT B OLDU! SAHALARA DÖNÜŞÜ BELİRSİZ...

Galatasaray ın eski yıldızı Hepatit B oldu! Serge Aurier e İran da şok 1

Foot Mercato'nun haberine göre; 33 yaşındaki Serge Aurier, kariyerinin bir başka zorlu dönemecinden geçiyor. Hepatit B enfeksiyonuna yakalanan tecrübeli oyuncunun bu sebepten sahalardan uzun süre uzak kalacağı belirtildi.

İRAN KAYNAKLARI AYRILIĞI AÇIKLADI!

Galatasaray ın eski yıldızı Hepatit B oldu! Serge Aurier e İran da şok 2

İran’ın güvenilir haber ajanslarından Tasnim Haber Ajansı'na göre; Persepolis yönetimi bu birlikteliği erken bitirme kararı aldı. Kulüp, yaklaşık 537 bin Euro değerindeki sözleşmeyi feshetmek ve kış transfer döneminde oyuncuyla yolları ayırmak için hukuki süreci başlattı. Yıldız isimle kısa süre içerisinde yolların resmen ayrılacağı belirtiliyor.

DEV TAKIMLARDA FORMA GİYMİŞTİ

Galatasaray ın eski yıldızı Hepatit B oldu! Serge Aurier e İran da şok 3

Avrupa’nın dev liglerinde inişli çıkışlı bir kariyere sahip olan Aurier; Lens, Paris Saint-Germain, Tottenham, Villarreal, Nottingham Forest ve son olarak Galatasaray formalarını giymişti.

