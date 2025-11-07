SPOR

Galatasaray'ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı!

Galatasaray’ın eski futbolcusu Leo Dubois, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşan Fransız oyuncu, Türkiye’de forma giydiği Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor’a teşekkür ederek futbolun kendisine kattığı her şey için minnettarlığını dile getirdi.

Berker İşleyen

Galatasaray’ın eski futbolcusu Leo Dubois, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı aldığını duyurdu. Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbola veda ederken, yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.

“BENİ MUHTEŞEM ÜLKENİZDE AĞIRLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Galatasaray ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! 1

Kariyeri boyunca Fransa’da Nantes ve Lyon formalarını giyen, Türkiye’de ise Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor’da görev yapan deneyimli futbolcu, paylaşımında Türkiye’ye özel bir teşekkür de etti. Dubois mesajında, “Galatasaray, Başakşehir ve Eyüpspor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU

Galatasaray ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! 2

Dubois, duygusal açıklamasında futbolun kendisine kattıklarından bahsetti: “Benim için bir sayfa çevirme zamanı geldi. Bunca yıllık meslek kariyerinden sonra hayatımın bu bölümüne nokta koydum çocukluk hayalim gerçek oldu. Baba, anne, teşekkür ederim. 13 yaşında tutkumu yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.”

“FUTBOL BANA HER ŞEYİ VERDİ”

Galatasaray ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! 3

Fransız oyuncu, kariyerinin sadece bir meslek değil, büyük bir öğretmen olduğunu vurguladı. “Futbol bana her şeyi verdi. Bana sertliği, azmi, dirençliliği, öz şeffaflığı öğretti. Aynı zamanda bana asla unutamayacağım inanılmaz duygular verdi.” sözleriyle futbolun hayatındaki önemini anlattı.

TÜM TAKIMLARINA VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Galatasaray ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! 4

Dubois, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı takımlar, teknik direktörler ve taraftarlara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi: “Bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim: FC Nantes ve Olympique Lyonnais güveniniz için teşekkür ederim. Galatasaray, Başakşehir FK ve Eyüpspor'a beni muhteşem ülkenizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Beni şekillendiren tüm koçlarıma ve eğitmenlerime teşekkür ederim. İyi ve kötü zamanlarda beni destekleyen taraftarlara teşekkür ederim.”

“KRAMPONLARIMI BIRAKIYORUM, TEŞEKKÜRLER FUTBOL”

Galatasaray ın eski yıldızı Leo Dubois 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı! 5

Fransız oyuncu, milli formayı giymenin kendisi için en büyük gurur olduğunu belirtti. “EDF'ye teşekkür ederim, ülkemizin renklerini gururla temsil etme ve yüksek sesle duyurma şerefine nail oldum.” diyen Dubois, “Kramponlarımı bırakıyorum, teşekkürler futbol.” sözleriyle futbol yolculuğuna duygusal bir nokta koydu.

