SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni adresi...

12.12.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanırken, Karadeniz ekibi Konyaspor forması giyen Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. Öte yandan Rizespor bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Süper Lig'de olduğu gibi Spor Toto 1. Lig'de de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. 1. Lig'de şu ana kadar topladığı 29 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da transfer temaslarını sıklaştırırken, bir isimde mutlu sona ulaşıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

thumbs_b_c_fb0dbd7101dfb83cc7f691bb1a5c7114

Ajansspor'un haberine göre; Bülent Korkmaz'ın ekibi Konyaspor'dan Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor'da forma giydiği dönem teknik direktör Bülent Korkmaz ile çalıştı ve tecrübeli hoca kırmızı-beyazlı takıma Brezilyalı ismi transfer etti.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM: PODOLSKI

thumbs_b_c_ed417a288328ae729628a437bd816712

Rizespor'un listesindeki bir diğer isim ise daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Antalytaspor'da da forma giymiş ve son olarak Gornik Zabrze'nin yolunu tutan Lukas Podolski... Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Rize ekibinin temasa geçmeye hazırlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Korkmaz'dan ilginç açıklamaBülent Korkmaz'dan ilginç açıklama
Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdilerRonaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler
Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray rizespor spor Süper Lig Zehra Çilingiroğlu spor toto spor tot süper li spor to ekipleri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Erdoğan canlı yayında duyurdu: "Müjdeli haberler geliyor"

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Çok sert tepki: 'Polislerin elini kolunu bağladılar'

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Tarihe geçecek transfer! Fenerbahçe derken, ezeli rakibe mi gidecek?

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

Resmi açıklama bekleniyor! O isim ortaya çıktı...

'Küstah, terbiyesiz!' Lionel Messi'ye olay sözler...

'Küstah, terbiyesiz!' Lionel Messi'ye olay sözler...

Maç bir anda karıştı! Ambulansa alındı...

Maç bir anda karıştı! Ambulansa alındı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.