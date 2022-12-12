Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Süper Lig'de olduğu gibi Spor Toto 1. Lig'de de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. 1. Lig'de şu ana kadar topladığı 29 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'da transfer temaslarını sıklaştırırken, bir isimde mutlu sona ulaşıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ajansspor'un haberine göre; Bülent Korkmaz'ın ekibi Konyaspor'dan Amilton ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Antalyaspor'da forma giydiği dönem teknik direktör Bülent Korkmaz ile çalıştı ve tecrübeli hoca kırmızı-beyazlı takıma Brezilyalı ismi transfer etti.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİM: PODOLSKI

Rizespor'un listesindeki bir diğer isim ise daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Antalytaspor'da da forma giymiş ve son olarak Gornik Zabrze'nin yolunu tutan Lukas Podolski... Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Rize ekibinin temasa geçmeye hazırlanması bekleniyor.

