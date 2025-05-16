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Galatasaray'ın eski yıldızı Mustafa Muhammed ligi karıştırdı! Homofobi karşıtlığı haftasında 'Sakatım' diyerek oynamayı reddetti

Süper Lig'de Galatasaray'da da top koşturan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, Fransız ekibi Nantes'te homofobi karşıtlığı haftasında sahaya çıkmayı reddettiği için büyük bir cezayla karşı karşıya... İşte detaylar.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mustafa Muhammed ligi karıştırdı! Homofobi karşıtlığı haftasında 'Sakatım' diyerek oynamayı reddetti
Berker İşleyen
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Türkiye'de Galatasaray forması da giymiş olan ve şu an Fransız ekibi Nantes'te top koşturan Mustafa Muhammed, Ligue 1'de homofobi karşıtlığına adanan haftada sahaya çıkmayı reddettiği için kulübü tarafından ağır bir para cezasına çarptırılacak. Ceza, bir hayır kurumuna bağışlanacak.

L'Equipe'in haberine göre, Mısırlı golcü son iki sezonda "sakatım" diyerek bu haftalarda forma giymemişti.

KRİTİK MAÇTA YOK

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Mustafa Muhammed, Nantes'ın ligde kalma mücadelesinde kritik önem taşıyan Montpellier maçında oynayamayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Ligue 1'de 30 maçta görev alan Mustafa Muhammed, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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son dakika galatasaray mustafa muhammed nantes
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