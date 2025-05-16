Galatasaray'ın eski yıldızı Mustafa Muhammed ligi karıştırdı! Homofobi karşıtlığı haftasında 'Sakatım' diyerek oynamayı reddetti

Türkiye'de Galatasaray forması da giymiş olan ve şu an Fransız ekibi Nantes'te top koşturan Mustafa Muhammed, Ligue 1'de homofobi karşıtlığına adanan haftada sahaya çıkmayı reddettiği için kulübü tarafından ağır bir para cezasına çarptırılacak. Ceza, bir hayır kurumuna bağışlanacak.

L'Equipe'in haberine göre, Mısırlı golcü son iki sezonda "sakatım" diyerek bu haftalarda forma giymemişti.

KRİTİK MAÇTA YOK

Mustafa Muhammed, Nantes'ın ligde kalma mücadelesinde kritik önem taşıyan Montpellier maçında oynayamayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Ligue 1'de 30 maçta görev alan Mustafa Muhammed, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.