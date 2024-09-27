Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den Ajax-Beşiktaş maçı sonrası Masuaku için olay sözler: Kendinden utanmalı!

Hollanda futbolu ve Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Wesley Sneijder, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax-Beşiktaş maçını Ziggo Sport'da yorumladı. Toplu ve topsuz oyunda güçlü bir Ajax gördüğünü belirten Sneijder, "Ajax beni olumlu anlamda şaşırttı" ifadelerini kullandı.

"AJAX 10 KAT İYİ OYNADI"

Öte yandan Sneijder aynı yayında konuşan Ronald de Boer'un "Ajax, kompakt oynayan Go Ahead Eagles maçında çok sorun yaşadı. Beşiktaş da kompakt oynadı. Birkaç gün arayla Ajax'ın bu kadar farklı olmasını şaşırtıcı buluyorum. Beşiktaş'ın daha iyi bir takım olmasını bekliyorsunuz ama Ajax 10 kat daha iyi oynadı" sözlerine katılmadı.

"MAÇ 7-0 BİTEBİLİRDİ"

"Maç 6-0, 7-0 bitebilirdi" diyen Sneijder, Fitz-Jim'e ayrı bir parantez açarak "Harika oynadı. Bu gece yaptığı her şey muhteşemdi. Benim için gerçekten maçın adamıydı" sözlerini sarf etti.

"KENDİNDEN UTANMALI"

Wesley Sneijder son olarak Arthur Masuaku'nun performansına değindi. Masuaku'nun maç boyunca kötü bir görüntü verdiğini söyleyen Hollandalı, "Kendinden utanmalı. Sanırım yarın Giovanni van Bronckhorst tarafından uyarılacaktır" şeklinde konuştu.