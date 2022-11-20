Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?

Galatasaray'da Başkan Yardımcılığı, Futbol Şube Sorumluluğu, yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri sürdürmüş olan Abdurrahim Albayrak acı haberle sarsıldı. 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Peki Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

BATUHAN BOSTANCI KİMDİR?

Bahtuhan Bostancı, Asil Bostancı'nın oğlu, Abdurrahim Albayrak'ın torunudur. Alışveriş merkezinin dördüncü katından düşen Batuhan Bostancı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 15 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

13 Haziran 1954 Rize doğumlu Abdurrahim Albayrak 68 yaşındadır. Almanya'da inşaatta babasının yanında çalıştı. Sonrasında askerlik için Türkiye'ye döndü. Askerliği bittiğinde, Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gidince daha fazla minibüs almaya başladı. Ardından kendi turizm şirketini kurdu ve 15.000 araçlık filonun sahibi oldu.

1980'de Nadiye Albayrak ile hayatını birleştirdi. Hikmet Albayrak, İlknur Albayrak Bostancı, Fatma Albayrak Arf, Kuzey Albayrak, Yasin Albayrak, Cemil Albayrak adında çocukları bulunuyor.

