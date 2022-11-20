SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?

20.11.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak'tan acı haber geldi. Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın feci şekilde can verdiği öğrenildi. Peki Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı?

Galatasaray'da Başkan Yardımcılığı, Futbol Şube Sorumluluğu, yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri sürdürmüş olan Abdurrahim Albayrak acı haberle sarsıldı. 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Peki Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir, neden öldü? Batuhan Bostancı kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

BATUHAN BOSTANCI KİMDİR?

Bahtuhan Bostancı, Asil Bostancı'nın oğlu, Abdurrahim Albayrak'ın torunudur. Alışveriş merkezinin dördüncü katından düşen Batuhan Bostancı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Henüz 15 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

13 Haziran 1954 Rize doğumlu Abdurrahim Albayrak 68 yaşındadır. Almanya'da inşaatta babasının yanında çalıştı. Sonrasında askerlik için Türkiye'ye döndü. Askerliği bittiğinde, Almanya'da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gidince daha fazla minibüs almaya başladı. Ardından kendi turizm şirketini kurdu ve 15.000 araçlık filonun sahibi oldu.

1980'de Nadiye Albayrak ile hayatını birleştirdi. Hikmet Albayrak, İlknur Albayrak Bostancı, Fatma Albayrak Arf, Kuzey Albayrak, Yasin Albayrak, Cemil Albayrak adında çocukları bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asil Bostancı kimdir? Oğlu Batuhan Bostancı neden öldü, kaç yaşındaydı?Asil Bostancı kimdir? Oğlu Batuhan Bostancı neden öldü, kaç yaşındaydı?
Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''
Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Albayrak galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Abdurrahim Albayrak'ın torunu feci şekilde can verdi!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

İntikam için evinin önündeki reklam panosunu satın aldı!

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.