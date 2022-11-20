Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi!

Galatasaray'da Başkan Yardımcılığı, Futbol Şube Sorumluluğu, yönetim kurulu üyeliği ve birçok önemli görevlerde bulunan camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak, acı bir haberle sarsıldı.

4'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!

DHA'nın haberine göre; Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin dördüncü katında bulunan yemek bölümünden düştüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ CAMİASI DA SARSILDI!

Aynı zamanda Abdurrahim Albayrak'ın damadı Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden Asil Bostancı'nın oğlu olan Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

