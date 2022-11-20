SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi!

20.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak acı bir haberle sarsıldı. Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, bir alışveriş merkezinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi!

Galatasaray'da Başkan Yardımcılığı, Futbol Şube Sorumluluğu, yönetim kurulu üyeliği ve birçok önemli görevlerde bulunan camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak, acı bir haberle sarsıldı.

4'NCÜ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ!

OKNOKN

DHA'nın haberine göre; Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin dördüncü katında bulunan yemek bölümünden düştüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bostancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ CAMİASI DA SARSILDI!

jknkn

Aynı zamanda Abdurrahim Albayrak'ın damadı Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden Asil Bostancı'nın oğlu olan Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyorGalatasaray'da Gomis krizi! Süper Lig ekibine gidiyor
Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...
Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''Volkan Demirel için Yunan basınına konuştu! ''Dünyada onun gibisini görmedim''
Anahtar Kelimeler:
son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Bölgesel asgari ücret önerisi... İşte patronların istediği rakam

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Ev alacaklar dikkat! Hayaliniz kabusa dönüşmesin, gerçeği sosyal medyadan öğrendi

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Taraftar sevinçten çılgına döndü! Bu kez o Galatasaray'ın kapısını çaldı 'Gelmeye hazırım'

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Almanya'da açılan paçavra ortalığı karıştırdı!

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Wanda Nara'dan bikinili paylaşım! Icardi'nin yorumu şaşırttı

Çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

Çok konuşulmuştu! İşte fotoğraftaki gizli mesaj

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Frene bas: İlerlemek için biraz daha düşün

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.