Galatasaray'ın formda oyuncusu Ismail Jocaps’da sakatlık krizi! Senegal Federasyonu rapor istedi! Yıldız ismin ınstagram paylaşımı olay oldu...

Süper Lig’de Milli araya lider giren Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Ismail Jacops’un sakatlık haberi Milli takımda dengeleri değiştirdi. Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı’na katılmayan oyuncu için Federasyon harekete geçti.
D Sports Senegal'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Jakobs, sakatlığını gerekçe göstererek Senegal Milli Takımı kampına katılmadı. Senegal FF, Galatasaray'a yazı göndererek oyuncunun sakatlığıyla ilgili rapor istedi.
Senegal Federasyonu oyuncunun sağlık kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla futbolcuya resmî bir mektup gönderdi. Jacops’un durumunun sağlık kontrollerinden sonra belli olacağı açıklandı.
Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli kampına katılmayan Jacops’un sosyal medya hesabından gönderdiği paylaşımda arkadaşıyla birlikte Dubai'de olduğu ortaya çıktı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum