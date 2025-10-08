SPOR

Galatasaray'ın formda oyuncusu Ismail Jocaps’da sakatlık krizi! Senegal Federasyonu rapor istedi! Yıldız ismin ınstagram paylaşımı olay oldu...

Galatasaray’ın son dönemdeki en formda oyuncularından olan Ismail Jocaps’da sakatlık krizi yaşanıyor. Milli takıma ağrıları sebebiyle katılmayan oyuncu için Senegal Futbol Federasyonu oyuncuyla ilgili sağlık raporları talep etti. Yıldız ismin sosyal medya paylaşımı ise olay oldu…

Burak Kavuncu

Süper Lig’de Milli araya lider giren Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Ismail Jacops’un sakatlık haberi Milli takımda dengeleri değiştirdi. Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı’na katılmayan oyuncu için Federasyon harekete geçti.

RAPOR İSTENDİ!

D Sports Senegal'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Jakobs, sakatlığını gerekçe göstererek Senegal Milli Takımı kampına katılmadı. Senegal FF, Galatasaray'a yazı göndererek oyuncunun sakatlığıyla ilgili rapor istedi.

MEKTUP GÖNDERDİ

Senegal Federasyonu oyuncunun sağlık kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla futbolcuya resmî bir mektup gönderdi. Jacops’un durumunun sağlık kontrollerinden sonra belli olacağı açıklandı.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Sakatlığı sebebiyle Senegal Milli kampına katılmayan Jacops’un sosyal medya hesabından gönderdiği paylaşımda arkadaşıyla birlikte Dubai'de olduğu ortaya çıktı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede etkileşim aldı.

