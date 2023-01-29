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Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Gedson Fernandes'ten flaş hamle! Taraftarları bir hayli şaşırttı...

29.01.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Giresunspor maçıyla birlikte bu sezon 10’u Süper Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 13. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar böylece tarihindeki en uzun galibiyet serisini egale etti. Sarı-kırmızılı futbolcu Muslera, bu mutluluğun ardından sosyal medya hesabından galibiyet fotoğrafı paylaştı. Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'in bu fotoğrafı beğenmesi ise siyah-beyazlı taraftarları şoke etti.

Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Gedson Fernandes'ten flaş hamle! Taraftarları bir hayli şaşırttı...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti ve puanını 48’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece 10’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13’e yükseltti.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

GEDSON FERNANDES ŞOKE ETTİ

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Gedson Fernandes, Muslera’nın son paylaşımını beğendi. Galibiyet sonrası paylaşımda bulunan Muslera'nın fotoğrafını beğenen siyah-beyazlıların yıldızı Gedson, taraftarları şoke etti.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

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Gedson, Beşiktaş'ın son maçı sonrası “Mücadelemiz devam edecek. Tabii ki bizler şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bunun için her maçı kazanmak için sahaya çıkmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çok çalışmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

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