Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Gedson Fernandes'ten flaş hamle! Taraftarları bir hayli şaşırttı...

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u 4-0 mağlup etti ve puanını 48’e çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece 10’u Süper Lig, 3’ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere galibiyet serisini 13’e yükseltti.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

GEDSON FERNANDES ŞOKE ETTİ

Gedson Fernandes, Muslera’nın son paylaşımını beğendi. Galibiyet sonrası paylaşımda bulunan Muslera'nın fotoğrafını beğenen siyah-beyazlıların yıldızı Gedson, taraftarları şoke etti.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Gedson, Beşiktaş'ın son maçı sonrası “Mücadelemiz devam edecek. Tabii ki bizler şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bunun için her maçı kazanmak için sahaya çıkmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çok çalışmak zorunda olduğumuzu da biliyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

