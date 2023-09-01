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Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu! 4 isim kadroda yok, Tete sürprizi...

01.09.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da mücadelenin kafilesi belli oldu. Okan Buruk 4 ismi kadroya almazken, yeni transferlerden Tete bir Süper Lig maçında ilk kez kafilede yer aldı. İşte detaylar...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

4 İSİM KADRODA YOK!

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Galatasaray'da Sergio Oliveira, Wilfired Zaha, Hakim Ziyech ve Fredrik Midtsjö, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almadı.

TETE İLK KEZ

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Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferlerinden Tete ise ilk kez bir Süper Lig maçında kadroda kendisine yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu

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