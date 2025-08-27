Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay'ın peşine dünya devleri takıldı! Pep Guardiola ve Arteta G.Saray'ın parlayan ismi için sıraya girdi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı kırmızılıların genç futbolcusu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İTALYANLAR AÇIKLADI!

İtalyan basınından Corriere dello Sport, Arda Ünyay'ı Manchester City ve Arsenal'in takip ettiğini yazdı. Haberin devamında ise oyuncunun özellikleri ile alakalı bir metin yazıldı. İşte detaylar…

MANCHESTER CITY VE ARSENAL TAKİP EDİYOR

"Hemen üç özelliği göze çarptı: öngörü, karakter, oyun okuma yeteneği. Arda Ünyay bir stoper. 18 yaşında, 18 Ocak 2007'de İstanbul'da doğdu, Galatasaray'da oynuyor. Doğal sağlak, 1,87 metre boyunda, Manchester City ve Arsenal tarafından takip ediliyor."

TAKTİKSEL OLGUNLUK VE SAĞLAMLIK!

İtalyan basını Arda Ünyay’ın özelliklerini tanımlarken, "Ankaragücü'nün altyapısında yetişti, 7 Haziran 2023'te Adana Demirspor'a karşı Türkiye Süper Ligi'nde ilk kez forma giydi. Tolunay Kafkas tarafından keşfedildi ve eski Inter orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu ile de çalıştı. Taktiksel olgunluk ve sağlamlık. 11 Şubat 2025'te Galatasaray tarafından yarım milyon euroya transfer edildi. Üç yıllık sözleşme imzaladı ve sarı-kırmızılılarla hemen iki kupa kazandı: Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu." dedi.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI’YI ÖRNEK ALIYOR

"Sağ bek pozisyonunda da oynayabilir. Okan Buruk'a, bir başka eski Inter oyuncusuna, çeşitli çözümler sunar. Türkiye'yi 15 yaş altıdan 19 yaş altına kadar tüm genç kategorilerinde temsil etti. Toplamda 38 maça çıktı ve 4 gol attı. Galatasaray'da, sarı-kırmızılıların kaptanı ve Kolombiyalı Davinson Sánchez ile birlikte savunmayı yöneten Abdülkerim Bardakci'yi örnek alıyor.