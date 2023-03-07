Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed için Fransa'da kafaları karıştıran gelişme! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı daha sonra Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed'in geleceği belli oluyor.

FRANSIZ GAZETECİ AÇIKLADI

Nantes kulübüne yakınlığı ile bilinen Fransız gazeteci Emmanuel Mercaron, Nantes'ın, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıp almama konusunda kesin kararını vermediğini öne sürdü.

39 MAÇTA 12 DİREKT KATKI

Nantes'ta bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı.

2 YIL SÖZLEŞME VAR

Fransız ekibi, 15 Haziran 2023'e kadar Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istemesi durumunda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

