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  4. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed için Fransa'da kafaları karıştıran gelişme! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed için Fransa'da kafaları karıştıran gelişme! Şimdi ne olacak?

07.03.2023 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed'in geleceği belli oluyor. Fransız ekibinin Mısırlı oyuncunun bonservisini alıp almama konusunda henüz net bir karar vermediği öğrenilirken, Fransız gazeteciden konuyla alakalı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mostafa Mohamed için Fransa'da kafaları karıştıran gelişme! Şimdi ne olacak?
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı daha sonra Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcü oyuncu Mostafa Mohamed'in geleceği belli oluyor.

FRANSIZ GAZETECİ AÇIKLADI

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Nantes kulübüne yakınlığı ile bilinen Fransız gazeteci Emmanuel Mercaron, Nantes'ın, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıp almama konusunda kesin kararını vermediğini öne sürdü.

39 MAÇTA 12 DİREKT KATKI

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Nantes'ta bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu. Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı.

2 YIL SÖZLEŞME VAR

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Fransız ekibi, 15 Haziran 2023'e kadar Mostafa Mohamed'in bonservisini almak istemesi durumunda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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