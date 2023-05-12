Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, saha dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile bir ayrık bir barışık ilişkisi devam eden Arjantinli yıldız için geçtiğimiz günlerde ülkesinde aldatma polemiği yaşanmış, Wanda Nara ile evli olmasına rağmen başka kadınlarla Wanda Nara'yı aldattığı söylenen Icardi, bu iddialara çok net cevap vermişti.

WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM!

Icardi konuyla alakalı yaptığı paylaşımda "Tüm dünya sakin olsun. Ben evli ve sadakatli bir adamım. Evli olduğum sürece de böyle olacağım. Elinizde video veya fotoğraf varsa yayınlamanıza izin veriyorum!" ifadelerini kullanırken, Wanda Nara'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

"İNCİNDİN VE GÜVENMEYE DEVAM ETTİN..."

Nara sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Hayat, ağlayarak uyuyakaldığın onca gece için seni ödüllendirecek. Her zaman incindin ve hala güvenmeye devam ettin. Her zaman hayal kırıklığına uğradın ve hayal kurmaya devam ettin. Bir gün o kadar iyi iş çıkaracağız ki, bugün eksiğimiz olsa bile bol bol sahip olacağız." ifadelerini kullanırken, ülkesinde Icardi'nin açıklamasına rağmen ayrılık rüzgarlarının estiğine dair söylentiler ayyuka çıktı.

İŞTE O PAYLAŞIM...





