SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz! Öyle bir paylaşım yaptı ki...

12.05.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi saha dışında da gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile olan çalkantılı ilişkisiyle gündemden düşmeyen Arjantinli golcü bu kez aldatma iddialarıyla konuşulurken, Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın golcüsü Icardi ile Wanda Nara arasında yeni kriz! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, saha dışı olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Eşi Wanda Nara ile bir ayrık bir barışık ilişkisi devam eden Arjantinli yıldız için geçtiğimiz günlerde ülkesinde aldatma polemiği yaşanmış, Wanda Nara ile evli olmasına rağmen başka kadınlarla Wanda Nara'yı aldattığı söylenen Icardi, bu iddialara çok net cevap vermişti.

WANDA NARA'DAN PAYLAŞIM!

Screenshot_2

Icardi konuyla alakalı yaptığı paylaşımda "Tüm dünya sakin olsun. Ben evli ve sadakatli bir adamım. Evli olduğum sürece de böyle olacağım. Elinizde video veya fotoğraf varsa yayınlamanıza izin veriyorum!" ifadelerini kullanırken, Wanda Nara'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

"İNCİNDİN VE GÜVENMEYE DEVAM ETTİN..."

Screenshot_4

Nara sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Hayat, ağlayarak uyuyakaldığın onca gece için seni ödüllendirecek. Her zaman incindin ve hala güvenmeye devam ettin. Her zaman hayal kırıklığına uğradın ve hayal kurmaya devam ettin. Bir gün o kadar iyi iş çıkaracağız ki, bugün eksiğimiz olsa bile bol bol sahip olacağız." ifadelerini kullanırken, ülkesinde Icardi'nin açıklamasına rağmen ayrılık rüzgarlarının estiğine dair söylentiler ayyuka çıktı.

Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap! Icardi'den fotoğraf ve video iddialarına net cevap!

İŞTE O PAYLAŞIM...

WhatsApp Image 2023-05-12 at 12.20.27

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandıIcardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı
Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''Fenerbahçe'de Arda Güler iddialara son noktayı koydu! ''5 milyon euro'ya...''
Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!Galatasaray kazandı, puan tablosu şekillendi!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara son dakika icardi galatasaray paylaşım

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Bakan Soylu'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Saldırı dışarıdan, faili belli'

Arda Turan transferinde büyük skandal!

Arda Turan transferinde büyük skandal!

Dakika 41'de olay! İngilizler Halil Umut Meler'i konuşuyor

Dakika 41'de olay! İngilizler Halil Umut Meler'i konuşuyor

Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia!

Enner Valencia transferi hakkında ilginç iddia!

Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı

Icardi'nin bonservisini açıkladılar, yönetim ayaklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.