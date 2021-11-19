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Galatasaray'ın golcüsüne İtalyan kancası

19.11.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor. Sezon başında Fransız kulübü Bordeaux'a transferi son anda iptal olan Mohamed'e, bu kez de İtalya'dan talip çıktı. İtalyan kulübü Atalanta'nın golcü oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın golcüsüne İtalyan kancası
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.

Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

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SATILMASINA ONAY ÇIKTI

Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.

4 MİLYON DOLAR

31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek. Böylece oyuncunun satılmasının önündeki engel kalkmış olacak. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisi için 10 milyon euro istediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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