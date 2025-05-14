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Galatasaray'ın golü sonrası Dries Mertens'in hamlesi sosyal medyada gündem oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep’te karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15 dakikası sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. Barış Alper Yılmaz'ın attığı gol sonrası Mertens'in yaptıkları Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini topladı.

Galatasaray'ın golü sonrası Dries Mertens'in hamlesi sosyal medyada gündem oldu!
Emre Şen
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı gol sonrası 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılarda Mertens'in hareketi dikkatlerden kaçmadı.

YEDEK KULÜBESİNDE BİR SANİYE BİLE OTURMADI

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Barış Alper'in golü sonrası sevindikten hemen sonra yedek kulübesinden takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Adeta bir teknik direktör gibi oyunculara sürekli taktikler veren Mertens, Okan Buruk'a taş çıkarttı.

GALATASARAY TARAFTARI TEBRİK ETTİ

Mertens'in bu hamlesi sonrası sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı Belçikalı oyuncuyu tebrik etti.

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