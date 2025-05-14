Galatasaray'ın golü sonrası Dries Mertens'in hamlesi sosyal medyada gündem oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nın final maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Fatih Tekke ile çıkışa geçen Trabzonspor karşı karşıya geldi. Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı gol sonrası 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılarda Mertens'in hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens, Barış Alper'in golü sonrası sevindikten hemen sonra yedek kulübesinden takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu. Adeta bir teknik direktör gibi oyunculara sürekli taktikler veren Mertens, Okan Buruk'a taş çıkarttı.
Mertens'in bu hamlesi sonrası sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı Belçikalı oyuncuyu tebrik etti.
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