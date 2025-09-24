Galatasaray'ın gönderdiği Carlos Cuesta'ya teknik direktöründen övgü dolu sözler!

Galatasaray’da performansı bir türlü beğenilmeyen ve yaz transfer döneminin sonlarında takımdan ayrılan Carlos Cuesta için flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya’da Vasco Da Gama kulübünde futbol hayatına devam eden defans oyuncusuya teknik direktöründen övgüler geldi.

''ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU''

Brezilya basınından Globo Esporte’nin aktardığı habere göre Diniz Cuesta için "Sadece sağlam bir performans değil, bence çok da iyi bir performanstı. Çok sıkı bir performanstı. Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken oyunun kurulmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve hem kendisi hem de Robert Renan transfer döneminde büyük bir başarı elde etti.’’ dedi.

‘‘YÖNETİM KARAR VERECEK!’’

Vasco da Gama teknik direktörü Fernando Diniz: "Cuesta sağlam bir oyuncu; savunmada hata yaptığını düşünmüyorum. Kısıtlı bütçemizle çok iyi bir oyuncuyu kadromuza kattık. Yönetim, oyuncu için kararını verecek." ifadesinde bulundu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Carlos Cuesta, yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Vasco de Gama'ya kiralanmıştı.