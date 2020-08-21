Galatasaray'ın gündemindeki isim Muhammed Elneny

Galatasaray'da, orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Mario Lemina için temaslarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeni bir isim gündeme geldi.
Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a dün resmi olarak veda aden Muhammed Elneny önerildi. Bu konuda görüşmeler sürüyor.
Southampton ile pazarlıklarına devam eden Galatasaray'ın ilk hedefinin Lemina’nın transferini bitirerek oyuncunun bir an önce antrenmanlara başlamasını sağlamak.
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