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Galatasaray'ın gündemindeki isim Muhammed Elneny

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Orta alana takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Muhammed Elneny'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın geçen sezon Arsenal'den kiraladığı Mısırlı futbolcu siyah beyazlı takıma resmi olarak veda etmişti. Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de bulunuyor.

Galatasaray'ın gündemindeki isim Muhammed Elneny

Galatasaray'da, orta saha transferi için çalışmalar devam ediyor. Mario Lemina için temaslarını sürdüren sarı kırmızılı takımda yeni bir isim gündeme geldi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a dün resmi olarak veda aden Muhammed Elneny önerildi. Bu konuda görüşmeler sürüyor.

Southampton ile pazarlıklarına devam eden Galatasaray'ın ilk hedefinin Lemina’nın transferini bitirerek oyuncunun bir an önce antrenmanlara başlamasını sağlamak.

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