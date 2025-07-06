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Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! Cimbom 2 ayrı kamp programı hazırladı...

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’ın 2 etaplı kamp programı ve hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Galatasaray'ın hazırlık maçı programı belli oldu! Cimbom 2 ayrı kamp programı hazırladı...
Burak Kavuncu

Sarı kırmızılılar bu sezon Şampiyonlar Ligine direkt katılması sebebiyle sezonu diğer takımlardan biraz daha geçme şansına sahip oldu. Aslan, Temmuz ayının ilk haftası itibariyle sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde açarken, 19-23 Temmuz tarihleri arasında kısa bir Avusturya kampına katılacak. Cimbom, Avusturya da 2 hazırlık maçı oynayacak. Ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.

HAZIRLIK MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU!

Galatasaray ın hazırlık maçı programı belli oldu! Cimbom 2 ayrı kamp programı hazırladı... 1

Avusturya Kampı

20 Temmuz 2025 – Galatasaray-Admira Wacker
23 Temmuz 2025 – Galatasaray-Cagliari

İstanbul Etabı

26 Temmuz 2025 – Galatasaray-Strasbourg
2 Ağustos 2025 – Galatasaray- Lazio

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya galatasaray hazırlık maçı
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