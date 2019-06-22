Galatasaray'ın Ianis Hagi için yaptığı transfer teklifi canlı yayında açıklandı!

Romanya U21 milli takım forması giyen Hagi'nin oğlu Ianis Hagi için Romanya'dan, Galatasaray'la alakalı bir açıklama geldi. Transfer döneminde Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Ianis Hagi için Romanya Futbol Federasyonu eski başkanı Dragomir, Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde teklif olduğunu söyledi.

Dumitru Dragomir, "Bana göre Ianis Hagi'nin değeri 15 milyon euro'nun da üzerinde. Hangi takım olduğunu bilmiyorum ama Türklerin oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklif yaptığını duydum. Bu takım bence Galatasaray'dır" dedi.

Galatasaray'ın efsanevi ismi Hagi'den sonra oğlu Ianis için de girişimlerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine konuşan eski Rumen futbolcu Helmuth Duckadam ise, "Hagi'nin Ianis'i 8 milyon euro karşılığında bırakıp bırakmayacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Zira Galatasaray gibi her yıl Avrupa kupalarında oynayan bir takımdan söz ediyoruz" yorumunu yaptı.

"GALATASARAY'A HAYIR DEMEM"

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem" dedi. İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti.