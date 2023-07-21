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Galatasaray'ın Icardi transferi arapsaçına döndü! "Arjantin'e taşınıyor, görüşmeler durdu"

21.07.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mauro Icardi transferinde Sarı-Kırmızılılar büyük yol kaydederken, Wanda Nara'nın hastalığının görüşmeleri durdurduğu öğrenilirken, Icardi'nin Arjantin'e taşınma kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü PSG'ye geri dönerken Sarı-Kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncuyu yeniden kadrosuna katabilmek için tüm imkanları seferber etmişti.

Yönetim transferde büyük yol katederken, Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan gelen haber transferin aksamasına neden olurken, İspanya'nın ünlü haber kaynaklarından Marca bu transfere dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"GÖRÜŞMELER DURDU"

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Marca'nın haberine göre; Icardi Galatasaray ile anlaşmaya oldukça yakındı ancak, eşinin sağlık durumu nedeniyle görüşmeler tümüyle durdu.

ARJANTİN'E TAŞINIYOR

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Wanda Nara'nın bazı tıbbi testlerden geçmesinin gerektiği belirtilen haberde, Icardi'nin bu durumdan dolayı Arjantin'e taşınma kararı aldığı öğrenildi.

Bu haber sosyal medyada yankı uyandırırken, taraftarlar bu gelişmeyi büyük üzüntüyle karşıladı.

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