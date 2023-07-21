Galatasaray'ın Icardi transferi arapsaçına döndü! "Arjantin'e taşınıyor, görüşmeler durdu"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulübü PSG'ye geri dönerken Sarı-Kırmızılı yönetim tecrübeli oyuncuyu yeniden kadrosuna katabilmek için tüm imkanları seferber etmişti.

Yönetim transferde büyük yol katederken, Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan gelen haber transferin aksamasına neden olurken, İspanya'nın ünlü haber kaynaklarından Marca bu transfere dair çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"GÖRÜŞMELER DURDU"

Marca'nın haberine göre; Icardi Galatasaray ile anlaşmaya oldukça yakındı ancak, eşinin sağlık durumu nedeniyle görüşmeler tümüyle durdu.

ARJANTİN'E TAŞINIYOR

Wanda Nara'nın bazı tıbbi testlerden geçmesinin gerektiği belirtilen haberde, Icardi'nin bu durumdan dolayı Arjantin'e taşınma kararı aldığı öğrenildi.

Bu haber sosyal medyada yankı uyandırırken, taraftarlar bu gelişmeyi büyük üzüntüyle karşıladı.

