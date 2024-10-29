Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Arda Kardeşler'in net görüntüsü ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEN DAHA BARAJI KURDURURKEN OYUNU BAŞLATIYOR"

"Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! BARAJI KURMASINI BEKLEMEMİŞ

Ersin Destanoğlu'nun ortaya attığı iddia sonrası net görüntüler ortaya çıktı. Yayıncı kuruluşun pilot kamerasında, Sara'nın frikiği kullanmadan önce Ersin'in barajı kurdurmaya çalıştığı gözlendi. Hakemin düdüğünü duyduktan sonra apar topar kalesini ortalamaya çalışan Ersin Destanoğlu, pozisyon alamadan topu ağlarında gördü.

VAN BRONCKHORST DA İSYAN ETMİŞTİ

Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, "Ersin daha barajı kurarken ikinci golde hakem oyunu başlattı. Hakemin performansı için açıklama bekliyorum. Oyuncularım karnımdan yumruklandı, rakip tarafından çift atlama yapıldı. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü Pazar günü takımının yanında olmak istiyorum. Cidden Galatasaray'ın neden kırmızı kart görerek 10 ya da 9 oyuncuya düşmediğini anlamıyorum.'' demişti.