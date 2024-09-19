Galatasaray'ın iptal ettiği sponsorluk hakkında Mehmet Demirkol'dan çarpıcı açıklama!

Galatasaray'ın formasının arkasına yaptığı sponsorluk anlaşması infial yaratmıştı. Yasadışı bahis sitesinin uzantısı olduğu tespit edilen marka, sosyal medyada ortaya çıkartılmış, Galatasaray da anlaşmayı askıya almıştı.

"KİM GELİRSE GELSİN ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Mehmet Demirkol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu bu anlaşmaya nasıl izin veriyor? Federasyonun başına kim gelirse gelsin oradaki yapılanma oradaki durum anlaşılır gibi değil. Geçen haftada Beşiktaş’ın fikstürünü konuştuk nasıl böyle olabilir diye." dedi.

"REKLAMINI DAHA İYİ YAPTI"

Demirkol, "Galatasaray’a sponsor olan firma yaptı reklamını. Daha iyisini yaptı hatta. Beşiktaş’ın veya Trabzonspor’un sponsorunu bilmiyorum mesela. Ben de girip baktım bu firma nedir diye" ifadelerini kullandı.