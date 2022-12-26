Galatasaray'ın İstanbulspor galibiyeti sonrası konuştu! Rıdvan Dilmen'in o sözleri Galatasaraylıları çılgına çevirdi

Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada rakibi İstanbulspor'a Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

Alınan bu galibiyetin yankıları devam ederken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi. Okan Kocuk'un Okan Buruk'u kurtardığını belirten Rıdvan Dilmen'in bazı yorumları ise Galatasaraylı taraftarları hayli kızdırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Rıdvan Dilmen'in konuşmaları sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada ünlü yorumcuyu en çok konuşulanlar arasına sokarken, büyük tepki gösterdi.

RIDVAN DİLMEN: TÜM MAÇLARI KÖTÜ OYNADI

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 7-0 kazandığı Başakşehir maçı dışında kazandığı tüm maçları kötü oynayarak aldığını belirtti. "Galatasaray'ın en önemli artısı kötü oynadığı maçları kazanmasıdır" diyen Rıdvan Dilmen, tüm sezonun böyle gitmeyeceğini söyledi.

Bafetimbi Gomis'in 90 dakika oynayamayacağını belirten Rıdvan Dilmen, "Seferovic değişikliği yapması gerekiyordu Okan Buruk'un" ifadelerini kullandı. Son olarak İstanbulspor'a değinen Rıdvan Dilmen, Sarı-Siyahlıların transfer yapmaması halinde işinin zor olduğunu dile getirirken, Galatasaray taraftarları Dilmen'e sert tepki gösterdi.



