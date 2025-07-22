Galatasaray'ın kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdiği Halil Dervişoğlu: ''Bunun yanlış olduğunu göstereceğim''

Sarı kırmızılıların 2023 yılında İngiliz ekibi Brentford’dan transfer ettiği Halil Dervişoğlu, bu sezon da Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralandı. 25 yaşındaki Halil Dervişoğlu, HT Spor’a yaptığı açıklamalarda önemli konulara değindi. İşte açıklamaları…

İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK!

Kampımız yoğun geçiyor, 2 hazırlık maçı yaptık ve fiziksel olarak iyi gidiyoruz. Şimdiye kadar iyi bir kamp geçirdik. Takımın hedefini transferlere bakarsak görebiliyoruz. Kişisel olarak ise potansiyelimi biliyorum, elimden geleni yapacağım.

"FATİH TERİM'LE ÇALIŞMAK ÇOK ÖZELDİ"

‘‘Çalıştığım tüm hocalar özeldi, hepsinden iyi şeyler gördüm ve öğrendim. Beni Galatasaray gibi bir kulüpte oynatan Fatih hocamla çalışmak çok özel bir şeydi.’’

''BUNUN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM''

Soru: Haksızlığa uğradığın dönemler olduğunu düşünüyor musun?

‘‘Futbolda her zaman hayal kırıklıkları olur. Her zaman haksızlığa uğradığını düşünen futbolcular olur ama baktığımda Galatasaray’a bonservisimle geldikten sonra aslında hep kiralandım. Bu tabii ki Galatasaray'a geldiğimde benim planım değildi ama öyle gelişti her şey. Öyle olması lazımmış. Şimdi de bana bunun yanlış olduğunu göstermek düşüyor. "Bana orada şans vermediler" veya "Niye kiralık gönderdiler" demem. Futbol oynamaktan zevk alıyorum, güzel bir işim var.’’

VICTOR OSIMHEN Mİ, MAURO ICARDI Mİ?

‘‘İkisi de çok özel golcüler ama şimdiki futbola ve futbolun gittiği yöne bakarsam Victor Osimhen cevabını veririm.’’