Galatasaray’ın kurucu başkanı Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray’ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen, 72. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ali Sami Yen’in, Feriköy Mezarlığı’nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Kulübü’nün kurul üyeleri katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Ali Sami Yen’in ardından Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba’nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

"GRUPLARA KALACAĞIZ"

Ali Sami Yen mezarı başında konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, “1905 yılında Ali Sami Yen Başkanımız ve arkadaşları o günün en önemli kurumu bugün bizim için yine aynı şekilde Türkiye’mizin gelişimine önayak olan Galatasaray Lisesi’nde büyük bir özveriyle Galatasaray Kulübümüzü kurdular. Bugün vefatının 72. yılı için buradayız. O yıllardan bugüne geldiğimizde ne kadar önemli bir bakış açısıyla Galatasaray’ı kurduğunu görüyoruz. Çünkü o yıllar futbol yeni oynanıyor ve mesajı şu başkanımızın İngilizler gibi oynamak, bir takım olmak ve en önemlisi yabancıları yenmek. Bugün ulu önder Atatürk’ün ve arkadaşlarını kurduğu Cumhuriyetin 100. yılında Dursun Özbek Başkanımız vizyonu çizmiştir. ’Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray şampiyon olacak’ dedi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri demedi. Ulu önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100. yılında ve Ali Sami Yen Başkanımızın 1905 yılında kurduğu vizyon bugün Galatasaray’da birleşti. Nedir, Avrupa’da yabancı takımları yenmek bugün Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyoruz. Gruplara kalacağız. Ve kurucu başkanımızın bize emrettiği rotayı çizdiği gibi, o Galatasaray Lisesi’nden ışıldayan Galatasaray’ımız inşallah Avrupa’da bu sene, Türkiye’mizi en iyi şekilde temsil edecek. Tekrar kurucu başkanımız ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun” dedi.

