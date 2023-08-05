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Galatasaray'ın listesi dünya yıldızlarıyla dolu! Sarı-Kırmızılılar 8 numarasını arıyor... İşte listedeki isimler

05.08.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonda da şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, Torreira'nın yanında oynayacak bir ismi kadrosuna katabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesi ise yıldızlarla dolu... İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da 1 numaralı gündem 8 numara transferi... Sarı-Kırmızılılar Torreira'nın ekürisini belirlemek için yoğun bir şekilde çaba harcarken, listesini de hazırlamış durumda.

Zalgiris galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turuna yükselen Galatasaray’da yönetim ve teknik heyet bir transfer toplantısı yaparken, yeni orta sahanın lig başlayana kadar kadroya dahil edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

EN YAKIN İKİ OYUNCU

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Bu doğrultuda görüşülen isimlerden biri Ndombele. İngiliz basınına göre Tottenham ile Galatasaray arasındaki temaslar şu ana kadar olumlu yönde ilerliyor. Fransız futbolcunun kararı, bu transfer sürecinde belirleyici olacak. Premier Lig’in bir başka devi Manchester United’da oynayan Fred için de girişimler sürüyor. Sarı-Kırmızılı kulübün orta saha arayışında mutlu sona en yakın iki oyuncu Fred ve Ndombele olarak görülüyor.

BAYERN İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

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Cim Bom’un asıl büyük planı ise Bayern Münih’den Gravenberch’i koparabilmek. 21 yaşındaki Hollandalı orta sahanın maliyeti bir hayli yüksek. Ancak mevcut kadrodan iyi bir satış gerçekleşmesi durumunda, iki kulüp arasında konuşulan rakamları Galatasaray’ın karşılayabileceği belirtiliyor. Yönetimin, Gravenberch için 10 milyon Euro’nun üzerindeki bonservis bedellerini zorlamaya hazır olduğu öğrenildi.

PAREDES'TEN YANIT BEKLENİYOR

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Geçen sezonun bitiminden bu yana gündemde olan Paredes konusunda ise Galatasaray cephesi beklemede. Vatandaşı Icardi’nin de ikna etmeye çalıştığı Arjantinli yıldızın vereceği cevap kritik öneme sahip. Yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi konusunda PSG ile anlaşmaya varmış durumda.

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