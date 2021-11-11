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Galatasaray'ın listesindeki üç isim

11.11.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’da devre arası transfer çalışmaları hızla sürüyor. Sarı kırmızılılarda ilk hedef orta saha transferi.

Galatasaray'ın listesindeki üç isim
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray’da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda hedef orta sahayı güçlendirmek.

MOHAMED ELNENY

Sezon başında da gündeme gelen Mohamed Elneny için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.

ALIOU DIENG

Orta saha için diğer adaysa Al Ahly forması giyen Aliou Dieng. Mısır kulübünün bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde somut adımlar atılabilir.

GEDSON FERNANDES

Sarı-Kırmızılılar, Benfica’da süre alamayan ve ayrılmak isteyen Gedson Fernandes’in durumunu da yakından takip ediyor.

Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayıp 8 Şubat’ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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