Galatasaray'ın listesindeki üç isim

Galatasaray’da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda hedef orta sahayı güçlendirmek.

MOHAMED ELNENY

Sezon başında da gündeme gelen Mohamed Elneny için temaslar sürse de Mısırlı orta sahanın yüksek maaş beklentisi transferi zora sokuyor.

ALIOU DIENG

Orta saha için diğer adaysa Al Ahly forması giyen Aliou Dieng. Mısır kulübünün bonservis bedelinde indirime gitmesi halinde somut adımlar atılabilir.

Sarı-Kırmızılılar, Benfica’da süre alamayan ve ayrılmak isteyen Gedson Fernandes’in durumunu da yakından takip ediyor.

Süper Lig’de ara transfer dönemi 12 Ocak’ta başlayıp 8 Şubat’ta sona erecek.

