Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sadece 4 dakika yetti! Oyuna girer girmez asistini yaptı...

Fransız ekibi Lyon, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Cherki ve 71. dakikada Benrahma kaydetti.

ZAHA'DAN GİRER GİRMEZ ASİST

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, 67. dakikada oyuna dahil oldu ve 71. dakikada takımının attığı 2. golde asisti yapan isim oldu.

Fransa Ligi ekibi, Fildişi Sahilili yıldız futbolcuyu 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.