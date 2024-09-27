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Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sadece 4 dakika yetti! Oyuna girer girmez asistini yaptı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 13:58
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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan isimlerden Wilfried Zaha, Fransız ekibi Lyon'a kiralanırken yıldız oyuncu yeni takımındaki ilk maçında 4 dakikada asiste imza attı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha'ya sadece 4 dakika yetti! Oyuna girer girmez asistini yaptı...
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Fransız ekibi Lyon, UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında konuk ettiği Olympiakos'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve turnuvaya 3 puanla başladı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Cherki ve 71. dakikada Benrahma kaydetti.

ZAHA'DAN GİRER GİRMEZ ASİST

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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, 67. dakikada oyuna dahil oldu ve 71. dakikada takımının attığı 2. golde asisti yapan isim oldu.

Fransa Ligi ekibi, Fildişi Sahilili yıldız futbolcuyu 3 milyon Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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