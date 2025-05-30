Galatasaray'ın milli yıldızından Ali Koç'a teşekkür: "İyi ki söylemiş, her gün şükrediyorum"

Galatasaray'a 3 sezon önce gelen ve 3'ü lig olmak üzere 5 kupa kazanan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluğun ardından sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FutbolArena'ya açıklamalarda bulun Bardakcı, sezon boyu süren 'yapı' polemğine değindi.
"Yapı diye bir şey yok" diyen milli yıldız, "Biz sahaya çıkıyoruz, oynuyoruz ve kazanıyoruz. Çifte standart durumuna da inanmıyorum. Biz daha çok mücadele ettik. Biz şampiyon olduk. Olay bu." ifadelerini kullandı.
Muhabirin, "Ali Koç'un, 'Sen bu kadar eder misin?' sözleri için iyi ki demiş diyor musun?" sözlerine Abdülkerim Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum. Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar. Nasibimde Galatasaray varmış. Güzel bir duygu." şeklinde cevap verdi.
Bardakcı, açıklamalarının devamında şunları söyledi;
"Bu sene üstümüze çok gelindi. Sahaya odaklandık. En zor şampiyonluk buydu. Galatasaray'da çok farklı bir ortam var. Tesis, stadyum, taraftarlarımız çok bilinçli. Bu durum en üst performansını vermeni sağlıyor. İşin içinde bir tane bile çürük elma olsa etki eder. Nasıl 3 sene bitirdim burada anlamadım. Zaman su gibi akıp gidiyor.
Mental olarak güçlü bir insanım. Sakatlık olmadığı sürece oynuyorum sürekli. Okan Hoca mükemmel bir insan. Bana sahip çıktı. Beni oynatarak kazandı. Onun için ve kendim için savaşıyorum. Bizi durduramazlar."
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