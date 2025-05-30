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Galatasaray'ın milli yıldızından Ali Koç'a teşekkür: "İyi ki söylemiş, her gün şükrediyorum"

Galatasaray'ın milli yıldızı Abdülkerim Bardakcı, "Ali Koç'un, 'Sen bu kadar eder misin?' sözleri için iyi ki demiş diyor musun?" sözlerine ilk kez yanıt verdi. Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, sezon boyu konuşulan 'Yapı' polemiğiyle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın milli yıldızından Ali Koç'a teşekkür: "İyi ki söylemiş, her gün şükrediyorum"
Devrim Karadağ
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a 3 sezon önce gelen ve 3'ü lig olmak üzere 5 kupa kazanan milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, şampiyonluğun ardından sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FutbolArena'ya açıklamalarda bulun Bardakcı, sezon boyu süren 'yapı' polemğine değindi.

"YAPI DİYE BİR ŞEY YOK"

"Yapı diye bir şey yok" diyen milli yıldız, "Biz sahaya çıkıyoruz, oynuyoruz ve kazanıyoruz. Çifte standart durumuna da inanmıyorum. Biz daha çok mücadele ettik. Biz şampiyon olduk. Olay bu." ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ'A YANIT VERDİ: "HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Muhabirin, "Ali Koç'un, 'Sen bu kadar eder misin?' sözleri için iyi ki demiş diyor musun?" sözlerine Abdülkerim Bardakcı, "Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum. Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar. Nasibimde Galatasaray varmış. Güzel bir duygu." şeklinde cevap verdi.

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Bardakcı, açıklamalarının devamında şunları söyledi;

"EN ZOR ŞAMPİYONLUK BUYDU"

"Bu sene üstümüze çok gelindi. Sahaya odaklandık. En zor şampiyonluk buydu. Galatasaray'da çok farklı bir ortam var. Tesis, stadyum, taraftarlarımız çok bilinçli. Bu durum en üst performansını vermeni sağlıyor. İşin içinde bir tane bile çürük elma olsa etki eder. Nasıl 3 sene bitirdim burada anlamadım. Zaman su gibi akıp gidiyor.

"OKAN HOCA MÜKEMMEL BİR İNSAN"

Mental olarak güçlü bir insanım. Sakatlık olmadığı sürece oynuyorum sürekli. Okan Hoca mükemmel bir insan. Bana sahip çıktı. Beni oynatarak kazandı. Onun için ve kendim için savaşıyorum. Bizi durduramazlar."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Abdülkerim Bardakcı galatasaray
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