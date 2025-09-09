SPOR

Galatasaray'ın Monaco'dan yeni transferi Wilfried Singo için çarpıcı iddia! Sözleşmesine dikkat çeken bir madde eklendi...

Galatasaray’ın Fransız devi Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo için flaş bir iddia gündeme geldi. Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine dikkat çeken bir madde ekledi. İşte o madde…

Burak Kavuncu
Süper Lig ekibi Galatasaray sezona yıldızlarla dolu bir kadroyla başlıyor. Yaptığı yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Monaco’dan transfer ettiği Wilfried Singo’da sözleşmesine serbest kalma bedeli eklemek durumunda kaldı.

RAKAM ORTAYA ÇIKTI!

A spor kaynaklı haberde, Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sözleşmesinde bu sezon için 60 milyon euro, sonrasında ise 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor denildi.

REKOR BONSERVİS

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo'ya 30.7 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. Sarı kırmızılı ekibin, Monaco'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki futbolcu için ödediği bu rakam Türk futbol tarihine de geçmişti.

