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Galatasaray'ın Mostafa Mohamed pişmanlığı! Gelen teklifler dudak uçuklatıyor

12.10.2023 16:19 | Son Güncelleme:
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Nantes'ın Galatasaray'dan transfer ettiği Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'i sallamaya devam ediyor. Gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Mısırlı futbolcu kısa süre içinde taraftarları kendisine hayran bıraktı.

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Nantes'ın yeni sezon öncesi Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI

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Nantes ile 2023-24 sezonunda çıktığı 7 maçta 5 gol atan Mostafa Mohamed, eylül ayının en iyi golü ödülünün de sahibi olmayı başardı. Nantes'in efsanesi olma yolunda hızla ilerleyen yıldız oyuncu için şimdiden besteler yapıldı.

TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR

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Yalnızca 5.75 milyon euro'ya transfer edilen Mostafa Mohamed için Nantes yönetimine 20 milyon euro üstü birçok teklifin geldiği ve bu tekliflerin sezon sonunda değerlendirileceği ifade edildi.

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