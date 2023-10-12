Galatasaray'ın Mostafa Mohamed pişmanlığı! Gelen teklifler dudak uçuklatıyor

Nantes'ın yeni sezon öncesi Galatasaray'dan 5.75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed performansını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

AYIN GOLÜ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Nantes ile 2023-24 sezonunda çıktığı 7 maçta 5 gol atan Mostafa Mohamed, eylül ayının en iyi golü ödülünün de sahibi olmayı başardı. Nantes'in efsanesi olma yolunda hızla ilerleyen yıldız oyuncu için şimdiden besteler yapıldı.

TRANSFER TEKLİFİ YAĞIYOR

Yalnızca 5.75 milyon euro'ya transfer edilen Mostafa Mohamed için Nantes yönetimine 20 milyon euro üstü birçok teklifin geldiği ve bu tekliflerin sezon sonunda değerlendirileceği ifade edildi.

