Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi bu akşam gerçekleştirilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek 32 takımın tamamı belli oldu. Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde takımların torbaları da belli oldu.

BU AKŞAM 18.45'TE ÇEKİLİYOR

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 18.45'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, Antwerp, Kopenhag

İLK MAÇLAR 19-20 EYLÜL

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

