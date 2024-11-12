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Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Napoli'ye yapılacak teklifin detayları belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 16:00
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Napoli'den 1 sezonluğuna kiralanan Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi çalışmalara başladı. Yıldız oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılıların Napoli'ye yapacağı teklif belli oldu.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Napoli'ye yapılacak teklifin detayları belli oldu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Napoli'nin kapısın Osimhen için çalacak. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Icardi'yi aratmayan Osimhen'in alınabilmesi için taraftarlar da yoğun baskı yapıyor.

75 MİLYON EURO BEKLENTİ

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Napoli'nin Osimhen için her takımdan talep ettiği miktar 75 milyon Euro. Bu rakamı getirecek herhangi bir kulübe Osimhen'i gönderme niyetinde olan Napoli'ye sarı-kırmızılıların yapacağı teklif belli oldu.

TAKAS + PARA

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Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi isimleri takasta kullanmayı planlayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor. 3 oyuncunun da Avrupa transfer gündeminde yer almasını değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, gerekirse 2 oyuncu + para teklifi yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray napoli Osimhen
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