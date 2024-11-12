Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Napoli'ye yapılacak teklifin detayları belli oldu

Galatasaray, Napoli'nin kapısın Osimhen için çalacak. Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla Icardi'yi aratmayan Osimhen'in alınabilmesi için taraftarlar da yoğun baskı yapıyor.

75 MİLYON EURO BEKLENTİ

Napoli'nin Osimhen için her takımdan talep ettiği miktar 75 milyon Euro. Bu rakamı getirecek herhangi bir kulübe Osimhen'i gönderme niyetinde olan Napoli'ye sarı-kırmızılıların yapacağı teklif belli oldu.

TAKAS + PARA

Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz veya Yunus Akgün gibi isimleri takasta kullanmayı planlayan Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor. 3 oyuncunun da Avrupa transfer gündeminde yer almasını değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, gerekirse 2 oyuncu + para teklifi yapacak.