Galatasaray'ın Oulai için teklifi Türk futbol tarihinin rekoru olacak! Trabzonspor'dan şoke eden cevap...

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı Inao Oulai için inadından vazgeçmiyor! İlk teklifi reddedilen Sarı-Kırmızılılar, kesenin ağzını açtı ve masaya 25 Milyon Euro + Ahmed Kutucu paketiyle döndü. Ancak Bordo-Mavili yönetimin istediği rakam, Türk futbol tarihinin rekoru olacak cinsten: Tam 40 Milyon Euro!

Emre Şen
Christ Inao Oulai

Christ Inao Oulai

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi Inao Oulai için Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki pazarlık savaşı kızışıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 20 Milyon Euro + Ahmed Kutucu teklifinin reddedilmesinin ardından Sarı-Kırmızılı yönetim vites yükseltti.

TEKLİF YÜKSELDİ: 25 MİLYON EURO + KUTUCU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat yürüttüğü operasyonda, Sarı-Kırmızılılar tekliflerini güncelledi. Masadaki yeni rakamın 25 Milyon Euro nakit ve Ahmed Kutucu olduğu öğrenildi. Galatasaray, bu dev paketle transferi bitirmeyi hedefliyordu.

TRABZONSPOR'DAN "40 MİLYON EURO" RESTİ

Ancak Trabzonspor cephesi, yıldız oyuncusu için belirlediği "astronomik" değerden geri adım atmıyor. Bordo-Mavililerin, Galatasaray'ın 25 Milyon Euro'luk bu dev teklifine karşılık kapıyı 40 Milyon Euro'dan açtığı belirtildi. Trabzonspor yönetimi, bu rakamın altına inmeyeceğini ileterek tarihi bir rekor talep etti.

BAŞKANLAR DEVREDE, GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aradaki 15 milyon Euro'luk farka rağmen ipler kopmuş değil. İki kulüp başkanının görüşmeleri sürdürdüğü ve Galatasaray'ın teklifi bir miktar daha artırarak Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

