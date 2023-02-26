Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için kazanması gereken maç sayısını söyledi!

Fenerbahçe'nin dün akşam Konyaspor'u 4-0 mağlup etmesine rağmen puan farkının 6 olması sarı-lacivertli taraftarları huzursuz ediyor. Son oynadığı 12 lig maçının tamamını kazanan Galatasaray için şampiyonluk yorumları yapılıyor.

"OYNAYACAĞI SON 12 MAÇTA..."

VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, kalan 12 maçta 4 kere yenilse bile şampiyon olur. 8 maçı kazandığı an şampiyonluğu alır" dedi.

SON HAFTA FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray'ın ligin geriye kalan maçlarında 2 derbisi bulunuyor. Beşiktaş deplasmanına gidecek sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

