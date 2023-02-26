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Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için kazanması gereken maç sayısını söyledi!

26.02.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puan fark yapan Galatasaray adeta şampiyonluğa koşuyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 12 maçın tamamını kazanarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı. Fenerbahçeli olmasıyla tanınan spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili flaş bir kehanette bulundu.

Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi için kazanması gereken maç sayısını söyledi!

Fenerbahçe'nin dün akşam Konyaspor'u 4-0 mağlup etmesine rağmen puan farkının 6 olması sarı-lacivertli taraftarları huzursuz ediyor. Son oynadığı 12 lig maçının tamamını kazanan Galatasaray için şampiyonluk yorumları yapılıyor.

"OYNAYACAĞI SON 12 MAÇTA..."

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VOLE yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray, kalan 12 maçta 4 kere yenilse bile şampiyon olur. 8 maçı kazandığı an şampiyonluğu alır" dedi.

SON HAFTA FENERBAHÇE DERBİSİ

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Galatasaray'ın ligin geriye kalan maçlarında 2 derbisi bulunuyor. Beşiktaş deplasmanına gidecek sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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