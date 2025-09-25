Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'daki Ekitike krizi!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, takımın yeni yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki davranışı nedeniyle ağır bir ceza ile karşı karşıya.

FORMAYI ÇIKARDI, OYUNDAN ATILDI

İngiltere Lig Kupası’nda Southampton’ı 2-1 mağlup eden Liverpool’da Ekitike, takımının golünü kaydettikten sonra formasını çıkararak sevinç yaşadı. Bu hareketi sonrası ikinci sarı kartını gören genç forvet, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EK YAPTIRIMLAR BEKLENİYOR

Daily Mail’in aktardığına göre Liverpool yönetimi, oyuncunun bu disiplinsiz davranışı nedeniyle iki haftalık maaşından kesinti yapılmasını ve kulüp içi ek yaptırımlar uygulanmasını değerlendiriyor. Böylece Ekitike’nin hem sahadaki hatasının hem de kulüp disiplinine aykırı hareketinin karşılıksız kalmaması planlanıyor.