SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'daki Ekitike krizi!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da Hugo Ekitike krizi patlak verdi. Southampton maçında gol sevinci sırasında formasını çıkararak ikinci sarıdan kırmızı kart gören genç forvetin, iki haftalık maaşının kesilmesi ve kulüp içi disiplin cezalarıyla karşılaşması gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool'daki Ekitike krizi!
Berker İşleyen
Hugo Ekitike

Hugo Ekitike

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, takımın yeni yıldızı Hugo Ekitike, Southampton maçındaki davranışı nedeniyle ağır bir ceza ile karşı karşıya.

FORMAYI ÇIKARDI, OYUNDAN ATILDI

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi nde karşılaşacağı Liverpool daki Ekitike krizi! 1

İngiltere Lig Kupası’nda Southampton’ı 2-1 mağlup eden Liverpool’da Ekitike, takımının golünü kaydettikten sonra formasını çıkararak sevinç yaşadı. Bu hareketi sonrası ikinci sarı kartını gören genç forvet, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

EK YAPTIRIMLAR BEKLENİYOR

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi nde karşılaşacağı Liverpool daki Ekitike krizi! 2

Daily Mail’in aktardığına göre Liverpool yönetimi, oyuncunun bu disiplinsiz davranışı nedeniyle iki haftalık maaşından kesinti yapılmasını ve kulüp içi ek yaptırımlar uygulanmasını değerlendiriyor. Böylece Ekitike’nin hem sahadaki hatasının hem de kulüp disiplinine aykırı hareketinin karşılıksız kalmaması planlanıyor.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
-
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnanılmaz olay! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı, oyundan atıldıİnanılmaz olay! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı, oyundan atıldı
Osimhen'den haber var! Alanyaspor maçı öncesi... Osimhen'den haber var! Alanyaspor maçı öncesi...
Anahtar Kelimeler:
Ceza Liverpool son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.