Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! İşte sarı-kırmızılıların maç yapacağı tarih...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi ... oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN RAKİBİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya)/FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.

ZALGIRIS VILNIUS 2. SIRADA YER ALIYOR

Litvanya A Ligi'nde mücadele eden Zalgiris Vilnius, FK Panevezys'in arkasında ligde 2. sırada bulunuyor. Zalgiris Vilnius'un kadro değeri 6 milyon euro. Bu sezon yalnızca 3 kez mağlup olan Zalgiris, geçtiğimiz sezonu 81 puanla zirvede tamamlamıştı. Kadrosundaki en değerli oyuncu Oliver Buff olarak göze çarpıyor. Oliver Buff'un piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında..

FC STRUGA LİDER KONUMDA

Kuzey Makedonya Ligi'nde mücadele eden Struga'nun kadro değeri 2.3 milyon euro. Geçtiğimiz sezonu Shkupi'nin 10 puan önünde tamamlayarak şampiyon olan Struga'nın en değerli oyuncusu 500 bin euro'luk değeri ile Enis Gavazaj.

CİM-BOM HER TURDA SERİBAŞI OLACAK

Galatasaray, Devler Ligi ön eleme turlarında "Ülke şampiyonları" kulvarında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip bu kategoride, son beş yıldaki performanslara göre belirlenen kulüp katsayı puanı sıralamasında en iyi dördüncü takım konumunda bulunuyor.

MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.

Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.



