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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın orta sahasından Okan Buruk'a tepki! "Saygısızca"

04.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi'nin 17. haftasında kendi sahasında Aarhus takımına 2-1 mağlup oldu ve liderliği Brondby'e verdi. Kopenhag, son 3 haftadır puan kaybı yaşıyor 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

Rasmus Falk

Rasmus Falk

DAN Danimarka
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: FC Copenhagen
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Okan Buruk, Kopenhag'ın gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Bayern ile deplasmanda 0-0 berabere kalması hakkında "Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmıştı.

O İSİMDEN TEPKİ!

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Buruk'un bu sözlerine Danimarka takımının orta saha oyuncusu Rasmus Falk tepki gösterdi. Kopenhag'ın Danimarka Ligi'nde Aarhus GF'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Falk "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." diye konuştu.

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