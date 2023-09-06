SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu! Grubunda bulunan Bayern Münih ise dikkat çekti...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu! Grubunda bulunan Bayern Münih ise dikkat çekti...

06.09.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali belli oldu. Favori gösterilen takımların açıklanmasının ardından, turnuvayı kimin ne ihtimalle kazanabileceği de istatistiksel olarak ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı gruba düşen Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali belli oldu.

FAVORİ MANCHESTER CITY

cf4bdb2c58ad4d3c9556b0b7bcb044d1

Kupanın favorisi, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Manchester City gösterildi. İkinci favori ise Galatasaray'ın grubunda olan Bayern Münih oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:

2.7 - Manchester City

5.5 - Bayern Münih

7.6 - Real Madrid

9.4 - Arsenal

13 - Barcelona

14 - PSG

17 - Manchester United

21 - Newcastle United

22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli

30 - Milan

40 - Borussia Dortmund

45 - Benfica

50 - Leipzig

70 - Lazio, Sevilla

80 - Porto

90 - Real Sociedad

120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin

200 - GALATASARAY, Braga, Celtic, Salzburg

400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladıDeniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı
Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı!Fenerbahçe'de transfer dönemi henüz kapanmadı!
Yıldız oyuncunun böbreği alındı! İşte sakatlık anı...Yıldız oyuncunun böbreği alındı! İşte sakatlık anı...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray şampiyonlar ligi ligi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Tepki çeken görüntüler! Aracından inmeyen hamile kadını vurdu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.