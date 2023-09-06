Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu! Grubunda bulunan Bayern Münih ise dikkat çekti...

Şampiyonlar Ligi'nde; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı gruba düşen Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali belli oldu.
Kupanın favorisi, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Manchester City gösterildi. İkinci favori ise Galatasaray'ın grubunda olan Bayern Münih oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:
2.7 - Manchester City
5.5 - Bayern Münih
7.6 - Real Madrid
9.4 - Arsenal
13 - Barcelona
14 - PSG
17 - Manchester United
21 - Newcastle United
22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli
30 - Milan
40 - Borussia Dortmund
45 - Benfica
50 - Leipzig
70 - Lazio, Sevilla
80 - Porto
90 - Real Sociedad
120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin
200 - GALATASARAY, Braga, Celtic, Salzburg
400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk