Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu! Grubunda bulunan Bayern Münih ise dikkat çekti...

Şampiyonlar Ligi'nde; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile aynı gruba düşen Galatasaray'ın kupayı kazanma ihtimali belli oldu.

FAVORİ MANCHESTER CITY

Kupanın favorisi, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Manchester City gösterildi. İkinci favori ise Galatasaray'ın grubunda olan Bayern Münih oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için açıklanan oranlar:

2.7 - Manchester City

5.5 - Bayern Münih

7.6 - Real Madrid

9.4 - Arsenal

13 - Barcelona

14 - PSG

17 - Manchester United

21 - Newcastle United

22 - Atletico Madrid, Inter, Napoli

30 - Milan

40 - Borussia Dortmund

45 - Benfica

50 - Leipzig

70 - Lazio, Sevilla

80 - Porto

90 - Real Sociedad

120 - Feyenoord, Lens, PSV, Union Berlin

200 - GALATASARAY, Braga, Celtic, Salzburg

400 - Antwerp, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk

