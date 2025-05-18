Galatasaray'ın şampiyonluğuna Fatih Terim'den tebrik! "Camiamıza hayırlı olsun"

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı da takmış oldu. Sarı kırmızılılar maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken 5. yıldıza ilk tebrik de Fatih Terim'den geldi.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Fatih Terim X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.