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Galatasaray'ın şampiyonluğuna Fatih Terim'den tebrik! "Camiamıza hayırlı olsun"

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğuna Fatih Terim'den tebrik! "Camiamıza hayırlı olsun"
Cansu Akalp

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti ve beşinci yıldızı da takmış oldu. Sarı kırmızılılar maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken 5. yıldıza ilk tebrik de Fatih Terim'den geldi.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Fatih Terim X hesabından yaptığı paylaşımda "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
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