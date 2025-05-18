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Galatasaray'ın şampiyonluk gününde Osimhen'den transfer açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sarı-kırmızılıların şampiyonluk gününde ayrılık sorusuna bir kez daha yanıt vererek akıllarda soru işareti bıraktı. Juventus ile söz kestiği iddia edilen Osimhen, Galatasaray'da bulunduğu sürece büyük keyif aldığını tekrarladı.

Galatasaray'ın şampiyonluk gününde Osimhen'den transfer açıklaması!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Beyaz TV'de açıklamalarda bulunarak Türkiye'de kalıp kalmayacağı sorusuna flaş bir cevap verdi.

"BU HER ZAMAN BÖYLEYDİ"

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Osimhen, "Diğer takımların taraftarları gelecek sezon için Galatasaray'dan ayrılmanı istiyor." şeklinde gelen sözlerin ardından, "Biliyorsun bu her zaman böyleydi." sözlerini kullandı.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

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Kalıp kalmayacağı konusunda yine net konuşmayan Osimhen, "Biliyorsun Galatasaray taraftarı her zaman tutkuludur. Ben burada anın tadını çıkarıyorum. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

"AYRILIK SENİN İÇİN ZOR OLUR MU?"

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Osimhen, "Sezon sonunda eğer burada ayrılırsan bu senin için zor olur mu?" sorusunun ardından, "Daha önce söylediğim gibi ben anın tadını çıkarıyorum." diye konuşarak sözlerini noktaladı.

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