Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Sneijder'in başlattığı akımı sürdürdü

Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılı oyuncuların şampiyonluk kutlamasında çalınan şarkılar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'NİN GOL MÜZİĞİ

Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra stadyumda çalan müziklerden olan 'Freed from desire' müziği Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında çalındı.

ICARDI'DEN "FENER AĞLAMA" SÖZLERİ

Bu müziğin ardından yine stadyum hoparlörlerinden ilginç bir müzik çalındı. Galatasaray'ın geçmiş şampiyonluklarında da çalınan müziğe eşlik eden Icardi, "Fener ağlama" sözlerini söyleyerek tüm stadyumu ayağa kaldırdı.

SNEIJDER BENZERİNİ YAPMIŞTI

Galatasaray'da oynadığı dönemde bir benzer olayı Wesley Sneijder gerçekleştirmişti. Yine aynı şarkıda mikrofonu eline alan Sneijder, "Fener ağlama" sözlerini söyleyerek gündeme oturmuştu.