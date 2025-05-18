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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme! Sneijder'in başlattığı akımı sürdürdü

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Emre Şen

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk ilanının ardından sarı-kırmızılı futbolcular saha ortasına gelip şarkılar söyledi. Stat hoparlörlerinden açılan müziğe eşlik eden Mauro Icardi, 'Fener ağlama' bestesini söyleyerek sosyal medyada gündem oldu.

Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılı oyuncuların şampiyonluk kutlamasında çalınan şarkılar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'NİN GOL MÜZİĞİ

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Fenerbahçe'nin gol attıktan sonra stadyumda çalan müziklerden olan 'Freed from desire' müziği Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında çalındı.

ICARDI'DEN "FENER AĞLAMA" SÖZLERİ

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Bu müziğin ardından yine stadyum hoparlörlerinden ilginç bir müzik çalındı. Galatasaray'ın geçmiş şampiyonluklarında da çalınan müziğe eşlik eden Icardi, "Fener ağlama" sözlerini söyleyerek tüm stadyumu ayağa kaldırdı.

SNEIJDER BENZERİNİ YAPMIŞTI

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Galatasaray'da oynadığı dönemde bir benzer olayı Wesley Sneijder gerçekleştirmişti. Yine aynı şarkıda mikrofonu eline alan Sneijder, "Fener ağlama" sözlerini söyleyerek gündeme oturmuştu.

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Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

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