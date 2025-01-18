Galatasaray'ın sürpriz puan kaybı sonrası herkes aynı pozisyonu konuşuyor! Nihat Kahveci 'penaltı' dedi, hedefte 'yabancı VAR' var

Trendyol Süper Lig'in 20'nci haftasında lider Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, Sarı-kırmızılılar sürpriz bir şekilde iki puanı bırakmış oldu. Galatasaray, mücadelede bir çok pozisyondan yararlanamazken; geceye ise Kilama'nın pozisyonu damga vurdu. Eski futbolcu, spor yorumcusu Nihat Kahveci, yabancı VAR'ın aldığı kararlar üzerinden hakem performanslarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın lehine verilen penaltı kararına dikkat çeken Nihat Kahveci, YouTube'daki Kontraspor kanalında "Mertens'e ceza sahası içerisinde müdahale var. VAR karışır mı karışmaz mı bilemem. Hakem çalsa kimse 'Neden verdin?' demez.

NİHAT KAHVECİ: 'BANA GÖRE BU POZİSYON PENALTI'

Mertens, başka zamanlarda orta sahada falan atlıyor ama ben her pozisyonu ayrı konuşurum. O huyu var mı, var. Hakemler, Mertens'in huyunu bilir. Hangi oyuncunun çabuk atladığını bilirler. Hakem belki 'Yabancı VAR geldi, onu bi' deneyeyim' dedi. Yabancı VAR da çağırdı, olabilir. Çağırmayabilirdi de. Bana göre pozisyon penaltı" dedi.

'BU POZİSYON; MERKÜR, VENÜS, DÜNYA, MARS, JÜPİTER, SATÜRN, URANÜS, NEPTÜN, PLÜTON. HEPSİNDE PENALTI'

Galatasaray'ın ilk yarıda beklediği penaltıyı değerlendiren Nihat Kahveci, "İlk yarıdaki pozisyonda Kilama, kayarak geldi. Topa elini götürdü mü, götürdü. Bu pozisyon; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Hepsinde penaltı. VAR nasıl çağırmadı? Yabancı VAR... Hadi bir şey söyleyin. Hepiniz istiyordunuz. Ocak ayında yabancı VAR'dan ne bekliyorsun? Orta hakem de yabancı VAR da gelsin, bunu hepimiz istedik ama iyisi gelsin. Ocak ayında nereden bulacaksın? Yabancı VAR'ı istediniz, buyurun. Sakın bana maçtan sonra 'VAR niye çağırmadı?' demeyin! Yabancı... Bizim pozisyonlara da yabancı" şeklinde konuştu.

İŞTE O POZİSYON

OFSAYT TARTIŞMASI

Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golüne dair Nihat Kahveci, "Vurduğu bir an var, aynı hizada gibi ama bana çizgiyi çektiklerinde bir şey diyemiyorum. Ofsayt! Yine de topa çip takılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.