Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama! "Saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu olacak..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir şekilde sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmasının ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

RIDVAN DİLMEN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Galatasaray'ın maçı kaybetmesinin çok büyük sürpriz olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu." dedi.

"SAAT 22.00 İTİBARİYLE BAŞKA TÜRLÜ YATAĞA GİREN BİR OYUNCU GRUBU OLACAK"

Fenerbahçeli oyuncuların puan kaybı sonrası ruh hallerini tarif eden Rıdvan Dilmen, "Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak." açıklaması geldi.