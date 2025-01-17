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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama! "Saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu olacak..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.01.2025 22:31
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Süper Lig'in 20’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların sürpriz puan kaybı sonrası Fenerbahçe cephesinde büyük sevinç yaşandı. Yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin anlık olarak hislerini ifade etti.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama! "Saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu olacak..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-kırmızılıların sürpriz bir şekilde sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmasının ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başladı.

RIDVAN DİLMEN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

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Galatasaray'ın maçı kaybetmesinin çok büyük sürpriz olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "2024-2025 sezonunun en büyük sürpriz sonucu oldu." dedi.

"SAAT 22.00 İTİBARİYLE BAŞKA TÜRLÜ YATAĞA GİREN BİR OYUNCU GRUBU OLACAK"

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Fenerbahçeli oyuncuların puan kaybı sonrası ruh hallerini tarif eden Rıdvan Dilmen, "Son iki haftadır on bir puan geriden gelen bir Fenerbahçe'den saat 22.00 itibariyle başka türlü yatağa giren bir oyuncu grubu, teknik direktör ve camia olacak." açıklaması geldi.

Galatasaray'ın Puan Kaybı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Galatasaray'ın puan kaybı bekleniyordu
Fenerbahçe'nin bu duruma sevindiğini düşünüyorum
Rıdvan Dilmen haklı, sürpriz bir sonuç oldu
Bu sonuç şampiyonluk yarışını etkilemez

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray
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