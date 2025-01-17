Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu mücadelenin önüne geçti! "Yabancı VAR'ın ilk icraatı olan penaltıya müdahale etmemek"

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılar penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi.

YABANCI VAR, DEVAM DEDİ

Hatayspor-Galatasaray maçında VAR'da Belçikalı hakem Jan Boterberg yer aldı. Bu pozisyona penaltı vermemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

"PENALTI OLMALIYDI"

Bir dönem Süper Lig'de görev yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Yabancı VAR'ın ilk icraatı olan penaltıya müdahale etmemek. Oyuncu yerdeyken topu görüyor, el topa gidiyor. Pozisyon penaltı olmalıydı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON