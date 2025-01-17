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Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu mücadelenin önüne geçti! "Yabancı VAR'ın ilk icraatı olan penaltıya müdahale etmemek"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.01.2025 21:04
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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de Galatasaray’ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılıların penaltı pozisyonu mücadelenin önüne geçti.

Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu mücadelenin önüne geçti! "Yabancı VAR'ın ilk icraatı olan penaltıya müdahale etmemek"

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılar penaltı itirazında bulundu. Maçın hakemi Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi.

YABANCI VAR, DEVAM DEDİ

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Hatayspor-Galatasaray maçında VAR'da Belçikalı hakem Jan Boterberg yer aldı. Bu pozisyona penaltı vermemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

"PENALTI OLMALIYDI"

Bir dönem Süper Lig'de görev yapan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, penaltı pozisyonuyla ilgili, "Yabancı VAR'ın ilk icraatı olan penaltıya müdahale etmemek. Oyuncu yerdeyken topu görüyor, el topa gidiyor. Pozisyon penaltı olmalıydı." ifadelerini kullandı.

İŞTE O POZİSYON

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Galatasaray-Hatayspor Maçındaki Penaltı Pozisyonuna Ne Diyorsunuz?

Penaltı verilmeliydi, hakem ve VAR hata yaptı.
Penaltı olmamalıydı, doğru karar verildi.
VAR sistemine güvenmiyorum, daha iyi bir çözüm bulunmalı.
Maçın sonucunu etkilemez, çok konuşulacak bir durum değil.

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20:00 58'
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor penaltı haberler galatasaray son dakika haberleri
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