SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool'da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, dün gece İngiliz devi Liverpool’u Osimhen’in tek golüyle mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Gecenin ardından oteline dönen Liverpool kafilesi İngiltere’ye dönmeden sürpriz bir tesiste çalışmalarına devam etti.

Galatasaray'ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool'da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı...
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında galip gelerek taraftarlarını sevince boğan Galatasaray geceye damga vururken, İngiliz devi Liverpool ise maçın ardından otelinde konaklamaya geçti. Bugün antrenmanlarına Türkiye’de devam eden İngiliz ekibini sürpriz bir İstanbul ekibi tesislerinde ağırladı.

SÜRPRİZ ADRES!

Galatasaray ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı... 1

Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool kafilesi, ertesi gün çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. İngiliz ekibi Liverpool, Galatasaray maçı sonrası Kasımpaşa tesislerinde antrenman yaptı.

Galatasaray ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı... 2

CHELSEA HAZIRLIĞI

Galatasaray ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı... 3

İngiltere Premier Lig’de hafta sonu Chelsea ile karşılaşacak Liverpool hazırlıklarını Kasımpaşa tesislerinde sürdürürken, Galatasaray mağlubiyetinin ardından özellikle İngiliz basınından aldığı ağır eleştiriler sebebiyle morallerin bozuk olduğu gözlemlendi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş'ı yenersiniz...G.Saray yönetiminden oyunculara: Eğer Beşiktaş'ı yenersiniz...
Arda Güler yine yapacağını yaptı! Mbappe'den övgüler...Arda Güler yine yapacağını yaptı! Mbappe'den övgüler...
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Liverpool galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.