Galatasaray'ın tarihi bir zafer aldığı Liverpool'da Chelsea maçı hazırlıkları sürpriz bir adreste gerçekleşti! İstanbul ekibi tesislerini açtı...

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında galip gelerek taraftarlarını sevince boğan Galatasaray geceye damga vururken, İngiliz devi Liverpool ise maçın ardından otelinde konaklamaya geçti. Bugün antrenmanlarına Türkiye’de devam eden İngiliz ekibini sürpriz bir İstanbul ekibi tesislerinde ağırladı.

SÜRPRİZ ADRES!

Maçın ardından İstanbul'da kalan Liverpool kafilesi, ertesi gün çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. İngiliz ekibi Liverpool, Galatasaray maçı sonrası Kasımpaşa tesislerinde antrenman yaptı.

CHELSEA HAZIRLIĞI

İngiltere Premier Lig’de hafta sonu Chelsea ile karşılaşacak Liverpool hazırlıklarını Kasımpaşa tesislerinde sürdürürken, Galatasaray mağlubiyetinin ardından özellikle İngiliz basınından aldığı ağır eleştiriler sebebiyle morallerin bozuk olduğu gözlemlendi.