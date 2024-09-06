Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Rabiot hakkında olay yaratan ifadeler! ''Skandal, utanç verici..."

Galatasaray'ın Avrupa'ya liste bildirmenin son saatine kadar kovaladığı Rabiot transferi, hem menajeri hem de annesinin bitmeyen istekleri nedeniyle gerçekleşmemişti.

TAKIMSIZ KALDI

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kulüpsüz kalan Rabiot, dünya futbolunda da beklenmeyen bir olaya imza attı. 35 milyon Euro değeri olan 29 yaşındaki Rabiot, tüm teklifleri elinin tersiyle itti. Premier Lig'de serbest oyuncu transferinin de bitmesine saatler kala hala bir takımla anlaşamayan Rabiot'un hareketlerine kimse anlam veremiyor.

FRANSIZ TEKNİK DİREKTÖRÜ PATLADI!

Rabiot'un transfer durumu hakkında konuşan Fransa Teknik Direktörü Deschamps, "Adrien Rabiot utanç verici ve skandal bir durumun içinde. Birkaç takımdan teklif vardı ama olmadı. Antrenman yapamıyor ve hazır durumda değil. Umarım en kısa sürede onu aramızda görebileceğimiz bir takıma imza atar" dedi.