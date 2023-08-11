Galatasaray'ın yeni transferi İlhami Sıraçhan Nas kimdir, nereli ve kaç yaşında? İlhami Sıraçhan Nas hangi takımlarda oynadı?

İlhami Sıraçhan Nas hakkında son dakika açıklamasına bulunuldu. Ankaraspor'dan yapılan açıklamada İlhami Sıraçhan Nas'ın Galatasaray'a transfer olduğu ifade edildi. İşte, Galatasaray'ın yeni transferi İlhami Sıraçhan Nas'ın hayatı, biyografisi ve futbol kariyerine ilişkin detaylar...

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS KİMDİR?

İhlami Sıraçhan 20 Haziran 2002 tarihinde doğdu.

TFF 2. Lig'de 69 maça çıkan Sıraçhan, Türk futbol oyuncusudur. Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu olarak da bilinmektedir.

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR Filiz Lisans 29.04.2014

EMS YAPI SİVASSPOR Amatör Transfer 09.10.2015

YOLSPOR Amatör Transfer 19.08.2015

YOLSPOR Amatör Transfer 15.08.2016

ÇAYYOLU SPOR Amatör Transfer 28.08.2017

ANKARASPOR Amatör Transfer 18.01.2019

ÇAYYOLU SPOR Amatör Vize 17.08.2018

ANKARASPOR Amatör Vize 12.08.2019

ANKARASPOR 30.01.2020 31.05.2022 Profesyonelliğe Geçiş 30.01.2020

ANKARASPOR 30.01.2020 31.05.2022 Vize 11.09.2020

SİVAS BELEDİYE SPOR 25.01.2021 31.05.2022 Geçici Transfer 26.01.2021

ANKARASPOR 30.01.2020 31.05.2022 Vize 01.09.2021

SİVAS BELEDİYE SPOR 25.01.2021 31.05.2022 Vize 01.09.2021

ANKARASPOR 01.06.2022 31.05.2024 Sözleşme Yenileme 23.08.2022

ANKARASPOR'DAN İLHAMİ SIRAÇHAN NAS AÇIKLAMASI

Ankaraspor'un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İLHAMİ SIRAÇHAN NAS, GALATASARAY'A TRANSFER OLDU

Ankaraspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatarasay'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz."

Ayrıca Galatasaray'ın, Sıraçhan Nas transferi için 10 milyon TL bonservis ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay olacağı da kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Ankaraspor formasıyla 37 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

