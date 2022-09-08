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Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi nereli ve kaç yaşında, eşi Wanda Nara ile kaç yıldır evli?

08.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yıldız futbolcuyu havaalanında birçok Galatasaray taraftarı karşıladı. Yıldız futbolcu şu an için 1 seneliğine geldiğini ifade ederken aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara düşme tehlikesi atlattı. Peki, Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi nereli ve kaç yaşında, eşi Wanda Nara ile kaç yıldır evli?

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi nereli ve kaç yaşında, eşi Wanda Nara ile kaç yıldır evli?

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara yapılan açıklanmanın ardından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi kimdir? Mauro Icardi nereli ve kaç yaşında, eşi Wanda Nara ile kaç yıldır evli?

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaştı.9 Şubat 1993 tarihinde Arjantin/Rosario'da doğan futbolcu, ailesinin iş durumu nedeniyle Atlas Okyanusu'ndaki İspanya toprakları olan Kanarya Adaları'na taşındı. Burada futbola başlayan Icardi, alt yaş kategorilerinde yakaladığı gol istatistikleri sayesinde 13-14 yaşında birçok kulübün radarına girdi.

MURO İCARDİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri:

2002-2008 Vecindario
2008-2011 Barcelona
2011 → Sampdoria (kiralık)
2011-2012 Sampdoria

Profesyonel kariyeri:

2012-2013 Sampdoria
2013-2020 Inter
2019-2020 → Paris Saint-Germain (kiralık)
2020- Paris Saint-Germain

MAURO İCARDİ'NİN EŞİ WANDA NARA KİMDİR?

Wanda Nara, Arjantinli bir aktris, çekici model, şovmen ve futbol menajeridir. İlk olarak 2008'den 2013'e kadar Maxi López ile evlendi, ardından 2014'te Mauro Icardi ile evlendi; uluslararası basının ilgisini çeken profesyonel kariyeri ve kişisel hayatı nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

MAURO İCARDİ VE WANDA NARA KAÇ YILDIR EVLİ?

Mauro İcardi ve Wanda Nara 2014 yılından bu yana evlidir. Wanda Nara, 2008 yılında Maxi Lopez ile evlenmiş 2013 yılında da aldıkları kararla boşanmışlardı.

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